Enna Calcio: rassicurazioni sulle condizioni di salute di Pietro Lo Monaco

L’Enna Calcio ha diffuso nel pomeriggio una nota per aggiornare sulle condizioni di salute del direttore Pietro Lo Monaco, contattato telefonicamente dalla società.

«Ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate – scrive il club –. Fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche».

La società precisa che l’attività dell’area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management, facendo riferimento a Domenico Panico, uomo di fiducia di Lo Monaco, che «resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club».

Sui propri canali social, oggi, Pietro Lo Monaco ha scritto: «Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto».