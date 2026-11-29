Enna Calcio, lettera aperta dell’ex presidente Stompo a Garofalo

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L’ex presidente dell’Enna Calcio, Luigi Stompo, interviene con una lettera aperta indirizzata all’attuale presidente Filippo Garofalo, dopo la recente intervista rilasciata a Enna Live. Al centro della lettera, la situazione economica e sportiva della società gialloverde, il percorso compiuto negli anni della precedente gestione, la necessità di mantenere la categoria e la questione dello stadio.

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«Ho seguito con attenzione la tua recente intervista a Enna Live e desidero ringraziarti, con sincerità e stima, per le parole di riconoscimento nei miei confronti e, soprattutto, per la chiarezza con cui hai ricostruito la situazione economico-sportiva che hai ereditato», scrive Stompo, che sottolinea l’importanza delle dichiarazioni di Garofalo sulle condizioni in cui è avvenuto il passaggio della società.

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«Aver ribadito che la società ti è stata consegnata in una condizione di sostanziale equilibrio non è soltanto un atto di giustizia verso il lavoro svolto. È la conferma di un metodo», afferma l’ex presidente, richiamando la necessità di competenza, professionalità e organizzazione nella gestione di una società calcistica.

«Le partite, prima di vincersi sul rettangolo di gioco, si vincono fuori dal campo», aggiunge Stompo, che individua nella passione per i colori gialloverdi un elemento fondamentale per la continuità del progetto sportivo.

Nella lettera, l’ex presidente ripercorre i dieci anni della propria gestione, ricordando il ritorno dell’Enna in Serie D dopo trentatré anni e il lavoro svolto nel settore giovanile: «È stata la pietra miliare dei nostri dieci anni di gestione: gli stessi anni in cui, con sacrifici personali consistenti e senza mai chiedere un euro di avviamento per un titolo di Serie D, abbiamo riportato la massima serie dilettantistica a Enna dopo trentatré anni e costruito un settore giovanile che ha dato a centinaia di ragazzi ennesi la possibilità di crescere nello sport e, ad alcuni, di proseguire nel professionismo».

Stompo esprime quindi apprezzamento per il fatto che la presidenza sia tornata a un ennese, manifestando fiducia nei confronti di Garofalo e della sua capacità di affrontare le difficoltà sportive della stagione: «Ti attende un’impresa importante e difficilissima: provare a salvare una categoria conquistata e difesa con fatica, dopo cinque mesi di sostanziale immobilismo e con una parte consistente di campionato già alle spalle. Non servono alibi, né recriminazioni. Serve il coraggio di guardare avanti, con idee proprie, tanto lavoro e l’orgoglio ennese che deve unirci tutti».

Un passaggio della lettera è dedicato anche alla questione dello stadio, la cui indisponibilità, secondo l’ex presidente, incide non soltanto sull’attività sportiva, ma anche sulle possibilità economiche della società. Stompo ricorda di aver affrontato una situazione analoga nei primi anni della propria presidenza, quando l’Enna fu costretta a disputare le partite fuori città, con conseguenze sugli abbonamenti, sugli incassi e sulle sponsorizzazioni.

«Senza lo stadio manca una parte decisiva del budget», osserva, auspicando che l’avanzamento dei lavori possa consentire la riconsegna dell’impianto alla società in tempi brevi. «Uno stadio agibile non è un dettaglio logistico. È la condizione perché competenza, organizzazione e passione possano tradursi in un progetto stabile e vincente».

La lettera si conclude con un appello rivolto alla città, al mondo imprenditoriale e ai sostenitori gialloverdi affinché si stringano attorno alla società in questa fase della stagione: «Per questo rivolgo un appello alla città, alle imprese e a chi ama questi colori: sosteniamo il Presidente Garofalo e i suoi collaboratori. Merita fiducia per il coraggio, l’onestà e la determinazione che ha già dimostrato, e per aver scelto di parlare di futuro senza rinnegare il passato. Io, da parte mia, resterò sempre a disposizione della mia squadra del cuore».

«Forza Filippo. Forza Enna», conclude l’ex presidente Luigi Stompo.