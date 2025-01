Enna: calcio, l’Aiac incontra la delegazione Figc

PUBBLICITÀ

L’Aiac (associazione Italiana Allenatori Calcio) di Enna organizza un incontro/confronto con la delegazione Figc di Enna.

Il presidente Sergio Colajanni insieme al direttivo e al delegato provinciale all’assemblea regionale Vincenzo Bandinu invitano tutti gli allenatori associati e non associati della provincia per “un confronto e scambio di opinioni costruttive per una leale collaborazione futura nella massima serenità”.

L’appuntamento si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 16 presso la sede del Coni di Enna.