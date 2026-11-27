Enna Calcio, il presidente Filippo Garofalo ospite di Zona d’Ombra stasera alle 20 su EnnaLive

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Sarà Filippo Garofalo, nuovo presidente dell’Enna Calcio, l’ospite della prossima puntata di Zona d’Ombra, il programma di approfondimento di EnnaLive condotto da Filippo Occhino. La puntata sarà trasmessa in premiere sul canale YouTube di EnnaLive stasera, venerdì 27 novembre, alle ore 20 a questo link https://youtu.be/-R_DYal6wnQ.

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Garofalo è alla guida della società gialloverde da poche settimane, dopo la cessione del club da parte di Giancarlo Travagin. Nell’intervista parla della situazione societaria trovata al suo arrivo e di come si è arrivati al passaggio di proprietà. Racconta anche i rapporti con la precedente gestione di Luigi Stompo e Fabio Montesano.

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Spazio anche al calcio giocato: dalla prima vittoria in campionato agli obiettivi della stagione, passando per i nuovi arrivi in società e in squadra. Tra i temi affrontati c’è anche lo stadio Gaeta.

La puntata sarà disponibile in premiere sul canale YouTube di EnnaLive e, a seguire, sul sito e sui canali social della testata.