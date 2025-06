Enna Calcio, Greco (PD): “Verrà il tempo delle responsabilità, ora bisogna fare squadra”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del consigliere comunale del Partito Democratico di Enna Marco Greco.

Da sostenitore e da cittadino prima ancora che da Consigliere Comunale sento il dovere di spendere qualche parola sulla vicenda che sta interessando l’Enna Calcio in queste ore.

Verrà il tempo per discutere sulle responsabilità di tutti, oggi però bisogna fare squadra per salvare la categoria. Con una premessa però: la città merita chiarezza.

Nei giorni scorsi, con una nota stampa diramata dai canali social della società, l’attuale dirigenza dell’Enna Calcio ha comunicato a tifosi e cittadini ennesi la propria indisponibilità a voler proseguire con la gestione societaria, delineando uno scenario che rende più che concreta l’ipotesi della mancata iscrizione al campionato di Serie D.

Sulle responsabilità che hanno portato la squadra giallo-verde, nonostante l’agognata salvezza, a ridursi all’ultimo per evitare lo scioglimento ci sarà modo e tempo di discutere.

Quello che oggi conta è mettere in campo ogni sforzo possibile per evitare, nonostante il poco tempo, che la società ripiombi nelle categorie inferiori o, peggio, che il blasone venga messo all’asta riportando le lancette del tempo indietro agli anni più bui della storia calcistica della città vanificando tutti gli sforzi di questi anni (su tutti, quelli economici per l’adeguamento dello stadio Gaeta, sostenuti dalla collettività attraverso lo stanziamento di fondi pubblici che sarebbero potuti essere spesi, ad esempio, per il miglioramento della viabilità interna).

Lo meritano le famiglie, i giovani calciatori del settore giovanile, i cittadini ennesi e la città tutta. Lo meritano soprattutto i centinaia di tifosi che per la maglia e per i colori dell’Enna hanno, sempre a proprie spese, viaggiato in lungo e in largo per la Sicilia prima e per il sud Italia poi, facendo chilometri su chilometri per sostenere la squadra della propria città.

A mio avviso la società sportiva nelle persone del Presidente Stompo e del Dirigente Montesano e l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Dipietro e dell’Assessore Campanile devono farsi immediatamente promotrici di un tavolo straordinario e urgente, che sia pubblico e aperto a tutte le parti politiche e sociali della città, finalizzato a salvare la società e la categoria. Solo così si potrà fare chiarezza sullo stato della società, anche dal punto di vista economico-finanziario, dando alla cittadinanza le risposte che merita e permettendo a tutti gli attori in causa di studiare una strategia concreta per consentire che la squadra si iscriva al campionato di Serie D entro la scadenza del 10 luglio.

Adesso conta solo una cosa: unire le forze per dare continuità al calcio ennese.