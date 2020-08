Enna. Calcio giovanile: accordo tra la Next Level e l’Udinese Accademy

Un importante accordo per la crescita tecnica ed umana di tanti piccoli talenti siciliani. E’ quello che sarà sancito tra la società della Next Level Enna del presidente Pietro Tamburo e l’Udinese Accademy rappresentata dal responsabile nazionale della struttura della società friulana Alec Bolla.

L’ufficializzazione della sinergia tra la società ennese e quella friulana da sempre all’avanguardia nella progettualità del settore giovanile e all’avanguardia in Europa nella ricerca di talenti con un capillare lavoro di scouting, avverrà con una conferenza stampa che si terrà domani 22 agosto dalle 11 presso il Grand Hotel del Lago a Pergusa.

Per la Next Level saranno presenti, oltre al Presidente Pietro Tamburo, il Responsabile Tecnico del Progetto Giovanni Falsone, allenatore molto conosciuto negli ambienti calcistici siciliani ed in particolare Enna dove ha vinto due campionati, ed il Direttore Generale Giuseppe Brunco. Per l’Udinese Accademy appunto Alec Bolla. La partecipazione è pubblica nel rispetto delle normative Anti Covid previste dai DPCM.