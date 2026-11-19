Enna Calcio, Garofalo interviene sulle difficoltà della squadra: «Ci siamo già attivati per trovare soluzioni»

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La compagine interessata al subentro nella gestione dell’Enna Calcio interviene fornendo chiarimenti sulla situazione societaria, sulle problematiche segnalate dalla squadra e sulle iniziative intraprese.

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In una nota diffusa oggi e firmata dal presidente Filippo Garofalo, il gruppo precisa che il passaggio di gestione non è stato ancora formalizzato: «Pur comprendendo le difficoltà manifestate dalla squadra, è necessario precisare che il passaggio societario è ancora in fase di perfezionamento, essendo tuttora in corso gli adempimenti amministrativi, documentali e federali necessari alla sua formalizzazione. Gli stessi tifosi avranno certamente avuto modo di constatare che, ad oggi, non è stato ancora annunciato ufficialmente il nuovo assetto societario. Ciò proprio perché il subentro non è stato ancora formalmente perfezionato, esclusivamente per ragioni di natura tecnico-burocratica e per la necessità di completare correttamente le procedure previste, e non certo per mancanza di volontà o di impegno da parte della nuova compagine».

Il comunicato affronta anche le difficoltà economiche e organizzative della società, sottolineando che la nuova compagine si sarebbe già attivata per individuare possibili soluzioni: «Non è ragionevolmente possibile risolvere in appena due o tre giorni problematiche economiche e organizzative accumulate nel corso della precedente gestione. Ciò nonostante, il gruppo subentrante si è immediatamente attivato per individuare soluzioni concrete».

La nota replica inoltre alle dichiarazioni dei calciatori riguardanti le condizioni di permanenza, contestando quanto riferito dalla squadra: «Si respingono, tuttavia, le dichiarazioni relative alla presunta mancanza delle minime condizioni di vivibilità. Il Presidente ha personalmente provveduto a sistemare i calciatori presso strutture ricettive idonee e adeguate, quali bed & breakfast, garantendo loro, in questi giorni, condizioni dignitose di alloggio e permanenza. Appare pertanto ingeneroso attribuire alla nuova compagine responsabilità relative a situazioni pregresse, senza riconoscere gli interventi già concretamente realizzati».

Un ulteriore passaggio riguarda l’organizzazione societaria e la presenza a Enna di Stefano Pianicini, indicato come futuro direttore generale: «Si comunica inoltre che domani, venerdì 20 novembre, sarà presente a Enna Stefano Pianicini, individuato quale futuro Direttore Generale, il quale illustrerà le problematiche dell’attuale fase di transizione, le iniziative intraprese e il progetto sportivo e societario futuro».

La compagine interessata al subentro conclude il comunicato ribadendo la volontà di proseguire il percorso avviato: «La nuova compagine ribadisce il proprio impegno a salvaguardare l’Enna Calcio, auspicando collaborazione, senso di responsabilità e fiducia da parte di tutte le componenti sportive».