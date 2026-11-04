Enna Calcio, Filippo Garofalo verso la presidenza

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Cambio ai vertici dell’Enna Calcio. Il Consiglio di amministrazione della società gialloverde ha rassegnato le dimissioni, aprendo la strada a una nuova fase nella gestione del club. È stato raggiunto l’accordo per il passaggio di consegne tra la dirigenza che faceva riferimento al presidente Giancarlo Travagin e un nuovo gruppo di imprenditori locali.

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La nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è prevista per domani. Per la carica di presidente prende quota il nome di Filippo Garofalo, anche se la nomina dovrà essere formalizzata.

Si attende dunque la definizione del nuovo assetto societario dell’Enna Calcio.