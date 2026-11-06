Enna Calcio, Filippo Garofalo è il nuovo presidente
Filippo Garofalo è il nuovo presidente dell’Enna Calcio. La società passa nelle sue mani dopo settimane caratterizzate da difficoltà gestionali.
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Garofalo, già nelle ultime quattro settimane, si è occupato direttamente della gestione delle trasferte e dei calciatori, contribuendo a garantire la continuità delle attività della squadra in un momento particolarmente delicato.
Con il passaggio di proprietà si apre una nuova fase per il club gialloverde. Secondo quanto emerso, ci sarebbero anche altri imprenditori interessati a sostenere la società, comprese alcune aziende esterne al territorio.