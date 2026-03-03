Enna Calcio, esonerato Passiatore: panchina affidata ad Alfredo Cimino

PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore Francesco Passiatore. Contestualmente, la società ha deciso di affidare la Prima Squadra ad Alfredo Cimino, finora vice.

La decisione sarebbe maturata dopo la sconfitta di San Cataldo e alcune incomprensioni con la dirigenza: da quanto si apprende, Passiatore sarebbe rimasto assente per tutta la settimana e nella gara successiva la squadra è stata guidata in panchina proprio da Cimino, adesso ufficialmente promosso alla guida tecnica.