Enna Calcio, esonerato l’allenatore Alfredo Cimino

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L’Enna Calcio ha annunciato l’esonero di Alfredo Cimino dall’incarico di allenatore della prima squadra, con effetto immediato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla dirigenza gialloverde, che ha spiegato le motivazioni alla base del cambio di guida tecnica: «La decisione è stata presa dalla dirigenza a seguito di un’attenta valutazione dell’andamento sportivo e della necessità di dare una svolta immediata alla squadra, in una fase cruciale della stagione».

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La società ha ribadito che l’obiettivo principale rimane la permanenza nel campionato di Serie D: «La permanenza in Serie D rappresenta una priorità assoluta per la società. Per questo motivo, la dirigenza ha ritenuto necessario intervenire con una scelta netta, nell’interesse della squadra, della città e dei colori gialloverdi».

Nel comunicato, l’Enna Calcio ha inoltre rivolto un ringraziamento all’allenatore per l’attività svolta durante la sua esperienza sulla panchina della formazione ennese: «La società, la dirigenza e l’intera comunità ennese ringraziano Mister Alfredo Cimino per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera».

La nota si conclude con un riferimento agli obiettivi sportivi della squadra per il prosieguo della stagione: «Da oggi si apre una nuova fase. L’obiettivo è uno solo: conquistare la salvezza e difendere con ogni mezzo sportivo la permanenza dell’Enna Calcio in Serie D».