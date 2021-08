Enna Calcio e Lagoreal insieme per la crescita dei loro atleti

L’Enna Calcio e l’Apd Lagoreal 1981 hanno deciso di mettere insieme le proprie forze per migliorare e potenziare le qualità delle rispettive attività sportive, con l’obiettivo della crescita dei ragazzi del territorio in ambito calcistico ma ancor prima umano. Gli staff tecnici e dirigenziali di entrambe le società collaboreranno, infatti, in tutti gli aspetti tecnici e organizzativi necessari a seguire gli atleti nel loro percorso sportivo.

L’accordo è stato siglato per l’Enna Calcio dai presidenti Enzo Grippaudo e Luigi Stompo, dal direttore generale Mauro Di Natale, dal responsabile area tecnica Paolo Sicurezza, dal direttore del settore giovanile Luigi Carabotta e dal dirigente Alfredo Cannizzaro. Per l’Apd Lagoreal 1981 presenti il presidente Mario Tinebra, il vicepresidente Dario Ragusa, il direttore generale Pietro Sutera e il direttore sportivo Filippo Scriminaci.