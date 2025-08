Enna Calcio: definito lo staff medico-sanitario

PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio comunica che lo staff medico-sanitario, per la stagione 2025/26, sarà composto da un team multidisciplinare altamente qualificato.

Simone Giangreco (33 anni), fisioterapista e chinesiologo, responsabile della fisioterapia e riabilitazione. Laureato in Scienze Motorie e in Fisioterapia con lode, vanta esperienze in ambito clinico e sportivo, anche con squadre di Serie B e Serie C, oltre a una consolidata collaborazione con l’Enna Calcio.

Stefano Dell’Arte (35 anni), esperto in scienze motorie, si occuperà della preparazione fisica. Vanta un background pluriennale con esperienze in rugby, pallamano e calcio a 5.

Salvatore Mannino (24 anni), preparatore fisico con formazione in scienze motorie, collaborerà alla preparazione atletica grazie anche al supporto dell’Università Kore di Enna.

Giuseppe Parrinello (40 anni), osteopata e posturologo, specialista in prevenzione e rieducazione posturale, offrirà il proprio contributo nell’ambito preventivo.

Il lavoro dello staff sarà inoltre supportato da un massaggiatore sportivo e dall’importante sinergia con la facoltà di scienze motorie dell’Università Kore di Enna.