Enna Calcio, Crisafulli respinge le accuse: «Nessuna responsabilità dell’Amministrazione»
Dopo le dichiarazioni della società Enna Calcio in merito alle condizioni di grande disagio in cui si è ritrovata, non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Enna, Mirello Crisafulli.
“Apprendo con stupore le dichiarazioni della società Enna Calcio – dichiara – che denuncia l’impossibilità di portare avanti il suo progetto, attribuendo velatamente le responsabilità delle gravi difficoltà economiche in cui versa anche all’amministrazione comunale da me guidata, da un lato per l’impossibilità di utilizzare il campo di calcio Generale Gaeta a causa dei ritardi nella conclusione dei lavori, dall’altro in ragione di fantomatiche ed inesistenti ‘promesse’ disattese”.
“Nel rimarcare, quindi, che alcuna responsabilità può essere addebitata all’Amministrazione da me guidata – conclude Crisafulli – osservo solo che chiunque rilevi una società dovrebbe prima informarsi con dovizia di particolari sulle reali condizioni in cui la stessa versa e sul contesto in cui opera. Se la prenda con sé stesso e non con gli altri, se l’operazione si dovesse rivelare fallimentare”.