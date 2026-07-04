Enna Calcio, Crisafulli: “C’è la disponibilità di un imprenditore ad acquisire la società”

PUBBLICITÀ

Incontro tra il presidente Stompo e il sindaco di Enna Mirello Crisafulli, durante il quale è emersa una significativa disponibilità per individuare una soluzione alla vicenda societaria.

PUBBLICITÀ

«Se il presidente manterrà la parola data, in linea con quanto riportato in larga parte nel suo comunicato, il problema potrà considerarsi superato, poiché c’è già la disponibilità di un imprenditore ad acquisire la società. A giorni comunicherò di chi si tratta», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.

PUBBLICITÀ

Il primo cittadino ha quindi invitato l’ambiente gialloverde a mantenere fiducia, concludendo il suo messaggio con un incoraggiamento rivolto alla squadra e ai tifosi: «Continuiamo a essere fiduciosi. Un abbraccio a tutti e Forza Enna».