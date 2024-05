PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio comunica che Giovanni Campanella non sarà l’allenatore della prossima stagione sportiva 2024/25.

“Al tecnico vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto – scrive la società sul proprio sito – culminato con la storica promozione in Serie D e un in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera professionale”.