Enna Calcio: al via la preparazione estiva

PUBBLICITÀ

Dopo il raduno di ieri pomeriggio, l’Enna Calcio ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica. La squadra, guidata dal tecnico Francesco Passiatore, è impegnata in un intenso programma di allenamenti per mettere “benzina nelle gambe” e arrivare al top della condizione fisica.

Il mister Passiatore è supportato dal vice allenatore Alfredo Cimino, che ricoprirà anche il ruolo di preparatore dei portieri. Con loro operano pure il magazziniere Mariano Manfré e il team manager Gianluca Vigneri, tutti sotto la supervisione del direttore dell’area tecnica Domenico Panico, che coordina l’intero staff.

La preparazione prevede due sedute giornaliere, con allenamenti alternati tra palestra e campo. Di mattina il lavoro sarà prevalentemente in palestra per potenziare la preparazione atletica, mentre il pomeriggio è dedicato alle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo di Pergusa. A completare il percorso, alcune sedute in piscina per favorire il recupero e migliorare la resistenza fisica degli atleti.

Il programma di allenamento proseguirà fino al 14 agosto, giorno in cui la società farà il punto sulla preparazione. Enna Calcio comunicherà anche le date e le sedi degli allenamenti congiunti, appuntamenti che consentiranno alla squadra di testare sul campo il lavoro svolto.