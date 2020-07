Enna. Calcio: al via la nuova stagione dell’Apd Lagoreal

Parte ufficialmente la stagione 2020/21 dell’Apd Lagoreal 1981 che svolgerà attività di base per bambini dai 5 ai 12 anni, per il terzo anno affiliati al progetto Genoa Soccer Accademy. A breve saranno ufficializzati i componenti dell’area tecnica che affiancheranno il responsabile Giuseppe Anicito.

Il presidente Tinebra conferma anche per questa stagione la partecipazione al campionato di terza categoria con un progetto ambizioso e con staff tecnico e dirigenziale rafforzato rispetto allo scorso anno.

“Con piacere annunciamo – fanno sapere dalla società – di aver rinnovato, per la conduzione della prima squadra, la fiducia al mister Filippo Scriminaci. Punteremo ad inserire in organico calciatori che saranno un mix di esperienza e di giovani locali, grazie anche alla disponibilità ricevuta dal presidente dell’Enna Grippaudo al quale va il nostro ringraziamento”.

Qui di seguito lo staff. Il direttivo sarà così composto: Presidente Tinebra Mario, Vice Presidente Ragusa Dario, Segretario Sutera Pietro, Tesoriere Torregrossa Mario, Dirigenti Demaria Aldo, Greco Vincenzo Savio, Lo Porto Giuseppe, Correnti Filippo, Tirrito Salvatore, Tinebra Cristian,

Responsabile Marketing Francesco Ottimo, Social Media Marketing Adriano Branciforte e Dario Spinnato, Padre Spirituale Don Giuseppe Fausciana.

Staff Tecnico e Dirigenziale prima squadra: Responsabile Area tecnica Anicito Giuseppe, Allenatore e Direttore tecnico Filippo Scriminaci, Collaboratori tecnici Francesco Salotta e Marco Bonasera, Pappalardo Giuseppe, Dirigenti Salvatore Calcare, Davide Murgano, Giuseppe Caruso.