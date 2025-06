Enna Calcio al bivio, Di Maggio propone un’assemblea cittadina

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa di Gaetano Di Maggio, esponente del centro destra ennese.

La società ha detto chiaramente che non può affrontare un altro campionato con l’assetto societario odierno. Ha detto chiaramente di avere tutta l’intenzione di passare il testimone dopo tanti anni di sacrifici e, diciamo anche, di soddisfazioni.

Il duo Stompo-Montesano, grazie alla loro capacità manageriale, ha portato l’Enna a raggiungere traguardi insperati, che non si vivevano da tantissimo tempo. Ora, dopo una salvezza tanto faticata quanto prestigiosa, bisogna fare i conti con il futuro. Per l’Enna il futuro è oggi. Non ci sono molti margini di tempo, dato che la scadenza per l’iscrizione è ormai alle porte.

Non voglio parlare di presunti compratori o pseudo magnati, poiché la società è stata molto chiara, anche, sotto questo aspetto. Allora cosa fare se nessuno subentra e nessuno prosegue? L’Enna è arrivata realmente al capolinea? C’è tempo per aspettare reali cordate o compratori per continuare a sopravvivere? E se questo non dovesse verificarsi?

Il popolo gialloverde vive nell’angoscia questi momenti, ripetendosi sempre questi e mille altri quesiti. L’estate per i tifosi dell’Enna rappresenta ormai un dramma ogni anno. Una volta per aspettare il ripescaggio. Una volta per capire se si può giocare al Gaeta o no. Quest’anno invece l’interrogativo più grande.

Io credo che bisognerebbe intervenire con determinazione e celerità invece di aspettare gli eventi. Come? Il sindaco potrebbe organizzare un’assemblea dove comune, società, tifosi e imprenditori locali possano confrontarsi per capire tutti insieme come superare questo momento.

Si è parlato di azionariato popolare. Benissimo, realizziamolo. Permettiamo a tanti tifosi ennesi, che vogliono dare un proprio contributo economico, di entrare attivamente in società. Gli imprenditori locali dicano che tipo di supporto possono o vogliano dare. Il comune faccia la sua parte cercando di organizzare il tutto ed ove ci fossero delle spettanze dell’ente nei confronti della società Enna, proporre o chiedere un piano di rientro spalmato nel tempo.

Non aspettiamo che arrivi il fatidico salvatore della patria. Organizziamoci e mettiamoci tutti insieme per salvare un sogno… il nostro sogno gialloverde.