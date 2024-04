Enna: “Calascibetta 44” in scena al CineTeatro GriVi

PUBBLICITÀ

Sarà lo spettacolo “Calascibetta 44” a chiudere il cartellone di Scrusciu, la stagione teatrale giunta con successo alla sua seconda edizione, organizzata dall’associazione “L’Alveare”, Caracò Teatro e dal CineTeatro GriVi di Enna con la direzione artistica di Alessandro Gallo. Lo spettacolo andrà in scena giovedì alle 21 al CineTeatro Grivi e vedrà sul palco Hermann Sferlazza e Antonio Lovascio, testo e regia dello stesso Antonio Lovascio.

PUBBLICITÀ

Due personaggi si incontrano in una casa sperduta in mezzo alle montagne d’Abruzzo. Michele bussa alla porta, Franco va ad aprire e si ritrova con una pistola puntata addosso.

Ha inizio un processo arbitrario, che sembrerebbe assumere tutti i toni di un tentativo di giustizia privata, con l’intenzione di riportare a galla una storia di stupro avvenuta quindici anni prima in Sicilia. I due personaggi precipitano in un vortice di ricordi, mezze parole, cose non dette, menzogne e verità apparenti. La ricerca della verità affonda nell’incertezza, nell’ambiguità e nell’impossibilità di definire contorni certi.

Michele e Franco sono chi dicono di essere? Solo sul finale si scopre che Michele in realtà è Carmela, la sorella per cui era andato a cercare giustizia. Il risvolto inaspettato apre uno scenario LGBT che si aggiunge a quello della violenza sulla donna.

Nello spettacolo si parla di stupro, di violenza sulla donna, ma in scena non ci sono donne, non ci sono apparentemente.

Lo spettacolo ha ricevuto una menzione speciale al “Premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni”, premiazione al Piccolo di Milano nell’ambito del XX Festival Internazionale delle Drammaturgie “Tramedautore”.

Biglietti in vendita da Itinerari Viaggi (Via Roma 405, tel. 09351950973) e su Liveticket, saranno disponibili anche giovedì dalle 19:30 presso il botteghino del Cinema GriVi.