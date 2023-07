Enna: caduta calcinacci immobile in Via Fontana Grande, il Comune diffida il proprietario

PUBBLICITÀ

Il vicesindaco di Enna Ornella Romano e l’assessore Francesco Alloro comunicano che il Comune ha provveduto a diffidare il proprietario dell’immobile sito in via Fontana Grande, dal quale nei giorni scorsi sono caduti alcuni calcinacci, affinché provveda alla sua messa in sicurezza entro il termine di sette giorni.

PUBBLICITÀ

Lo scorso 20 luglio si era resa necessaria, infatti, l’emissione di un’apposita ordinanza, da parte della Polizia Locale, di chiusura del tratto di strada interessato.

“In difetto di intervento da parte del proprietario – fa sapere l’ente – il Comune interverrà in danno allo stesso, al fine di attuare i lavori necessari alla messa in sicurezza del privato immobile, in modo da riattivare nel più breve tempo possibile la viabilità nel tratto di strada”.