Enna: cade dal costone del Corso Sicilia, una persona perde la vita

Una persona è caduta oggi dal costone sotto il Corso Sicilia ad Enna. Il corpo è stato ritrovato qualche minuto fa privo di vita. E’ intervenuto l’elisoccorso.

AGGIORNAMENTO

I Vigili del fuoco del comando di Enna sono impegnati dalle prime ore di questo pomeriggio nelle pendici di Enna, zona corso Sicilia, per recuperare il corpo senza vita di un anziano che, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un dirupo. A causa della zona impervia e della fitta vegetazione presente, il corpo verrà recuperato con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Catania.