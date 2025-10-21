Enna: bus navetta gratuito per raggiungere il Cimitero nei giorni 1 e 2 novembre

PUBBLICITÀ

In occasione della ricorrenza dei defunti l’amministrazione comunale di Enna, in collaborazione con il gestore del servizio di trasporto urbano, ha disposto l’effettuazione del servizio di bus navetta per consentire alla cittadinanza di raggiungere il cimitero comunale senza difficoltà e, soprattutto, senza dover utilizzare il mezzo privato.

“Abbiamo voluto agevolare quanto più è possibile i nostri concittadini – spiega l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Giancarlo Vasco – che sappiamo essere molto legati alla ricorrenza dei defunti, fornendo un servizio che gli consenta di visitare i propri cari defunti senza doversi preoccupare del parcheggio e delle distanze da percorrere a piedi”.

Il servizio di bus navetta sarà attivo nei giorni 1 e 2 novembre dalle ore 8,00 e sino alle ore 17,00 (orario di partenza dell’ultima corsa dal Terminal di Enna alta) e farà il seguente percorso: partenza dal terminal bus di Enna Alta con fermate in Piazza Canonico Alessi, al Pisciotto e al terminal bus di Enna bassa e viceversa.

“In questo modo anche chi risiede nella parte bassa della città – aggiunge Vasco – potrà comodamente raggiungere il Cimitero Comunale senza utilizzare il mezzo privato”.