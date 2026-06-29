Enna, bus navetta gratuito fino all’una il 29 giugno

Oggi, lunedì 29 giugno, in occasione dei molteplici eventi che sanciranno ufficialmente l’apertura dei festeggiamenti in onore della Patrona di Enna, Maria Santissima della Visitazione, l’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini la possibilità e l’opportunità di usufruire del servizio gratuito di bus navetta.
Questa sera il servizio effettuerà il percorso tradizionale, da Porta Pisciotto a Piazza Scelfo, e in via straordinaria sarà prolungato fino all’una di notte, per consentire alla cittadinanza di partecipare a tutti gli appuntamenti in programma.
Si comincia con la tradizionale “Processione delle chiavi” e si prosegue con l’apertura, alle 19:00, della Madonna e la sua traslazione in Duomo dalla Cappella dei Marmi all’altare centrale; si prosegue alle ore 20:00 con l’accensione delle luminarie artistiche, con ritrovo nei pressi del Teatro Francesco Paolo Neglia; per concludere, alle ore 21:00, in Piazza San Francesco, con lo spettacolo del comico Uccio De Santis.
Mercoledì 1 luglio il servizio gratuito di bus navetta effettuerà il percorso tradizionale, da Porta Pisciotto a Piazza Scelfo, e sarà prolungato fino alle ore 23:30.