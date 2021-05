Enna: buoni spesa, al via dal primo giugno la presentazione delle istanze

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Enna (https://www.comune.enna.it/index.php) l’avviso relativo all’emissione dei buoni spesa per l’emergenza socio assistenziale in conseguenza del Covid per l’anno in corso. È stato, inoltre, pubblicato l’avviso relativo al bando riservato agli esercizi commerciali interessati alla loro fruizione, attraverso la fornitura di beni di prima necessità.

Il Comune di Enna impiega, per l’erogazione di buoni/voucher spesa, la somma di € 289.881,21, di cui € 100.000,00 donati dalla Fondazione Terzo Pilastro.

Sarà possibile presentare le istanze da martedì 1 giugno dalle ore 9 fino a giorno 15 giugno 2021 alle ore 13.