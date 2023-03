Enna: buoni fruttiferi postali, altra affermazione per l’Adiconsum Cisl

Altra vittoria dell’Adiconsum Cisl di Enna che sulla vicenda buoni fruttiferi incassa un’altra nota positiva. Infatti, due socie dell’Adiconsum di Enna hanno avviato, attraverso lo sportello dell’associazione, una causa, assistite dall’avv. Filippo W. Mantegna, contro Poste Italiane spa per farsi riconoscere il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali che gli era stato negato.

Il Giudice di Pace di Enna, con sentenza, ha accertato il diritto delle assistite di Adiconsum Cisl, ad avere riconosciute le somme in quanto “la convenuta non ha fornito prova dell’osservanza, in relazione all’emissione, dei buoni fruttiferi, della disciplina prevista dall’art. 6, co.1 D.M del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19/12/2000, né le informazioni risultano riportate sul buono”.

Il presidente Adiconsum Giuseppe Di Luca esprime “soddisfazione per il risultato ottenuto, avendo visto riconosciuto ai propri soci un diritto che era loro spettante. Siamo sempre dalla parte di chi si sente leso di un diritto – continua Di Luca – e il nostro sportello è a disposizione per chi volesse ricevere informazioni e assistenza su qualsiasi problematica inerente al consumatore”.