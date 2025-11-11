Enna: buon umore e impegno civico con “Dinosauri Vivi” presso il teatro Neglia

PUBBLICITÀ

Arriva a Enna lo spettacolo “Dinosauri Vivi”, un’iniziativa teatrale che punta a coniugare intrattenimento e contenuti educativi in un format studiato appositamente per avvicinare i bambini al mondo del teatro.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre al Teatro F.P. Neglia, con due repliche previste alle ore 16:30 e 18:30.

La peculiarità dello spettacolo sta nell’utilizzo di riproduzioni animatroniche di dinosauri a grandezza naturale – Triceratopo, Velociraptor, Brontosauro, Tyrannosaurus Rex con i suoi cuccioli, Pterosauro e Megaraptor – realizzate attraverso la combinazione di anatomia, robotica, meccanica e tecniche di teatro di figura.

Si tratta di pupazzi progettati per riprodurre caratteristiche realistiche dei grandi rettili preistorici, capaci di muoversi e interagire con il pubblico presente in sala.

Lo spettacolo ha un forte impatto visivo ed una coinvolgente struttura narrativa che alterna momenti di comicità a spunti di riflessione su tematiche attuali come il bullismo e la raccolta differenziata, inserendo questi contenuti educativi all’interno di una cornice di intrattenimento che sfrutta il fascino che i dinosauri esercitano tradizionalmente sui più piccoli.

L’aspetto interattivo rappresenta uno degli elementi centrali della proposta: durante la rappresentazione, le creature meccaniche non si limitano a essere osservate passivamente dal pubblico, ma coinvolgono attivamente gli spettatori creando un’esperienza immersiva utile a rendere più efficace la comunicazione dei messaggi educativi garantendo stupore ed emozioni per i più piccini.

Lo spettacolo, infatti, è pensato per un pubblico di piccoli spettatori due anni in su, con un linguaggio e un ritmo calibrati per mantenere l’attenzione e il coinvolgimento emotivo senza rinunciare a trasmettere contenuti significativi.

Per le prenotazioni è possibile visitare il sito www.ilcircodipinocchio.it oppure contattare direttamente gli organizzatori al numero 349 3971607 o tramite WhatsApp al 376 2025447.

Fabio Marino