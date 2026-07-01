Enna: BuDark & BlackVilasi pubblicano il primo singolo “Tachicardia”

PUBBLICITÀ

Nasce dall’incontro artistico tra due musicisti e cantautori siciliani il nuovo progetto musicale BuDark & BlackVilasi. Il duo è formato da Ago BuDark, nome d’arte di Agostino D’Arrigo, di Messina, e Black Vilasi, nome d’arte di Biagio Mendolia, di Enna.

PUBBLICITÀ

Entrambi hanno già preso parte, in passato, a diversi progetti musicali, con pubblicazioni e spettacoli dal vivo. Nel 2024 hanno iniziato a condividere il palco in modo estemporaneo e occasionale. Un anno dopo, quasi per gioco, hanno cominciato a condividere idee, pensieri e sensazioni che si sono trasformati in canzoni.

PUBBLICITÀ

Da questo percorso nasce un nuovo progetto artistico che affonda le proprie radici sonore nelle suggestioni del rock e della canzone d’autore più tradizionale, avvicinandosi, con un’attitudine pop e un linguaggio diretto, alla sensibilità dell’indie e del cantautorato contemporaneo.

Il primo risultato di questa collaborazione è il singolo “Tachicardia”, che sarà pubblicato a mezzanotte del 3 luglio 2026 su tutte le piattaforme di streaming.

Il brano, scritto a due mani dai due cantautori, è stato arrangiato e registrato da Marco Di Dio ai Roccascina Studio di Catania. La canzone trae ispirazione da un vissuto personale che, attraverso il racconto, diventa un’esperienza più ampia e condivisibile.

Al centro del testo ci sono il dolore, le ansie, le paure e le fragilità che attraversano una generazione di giovani e “diversamente adulti” a cui non è più concesso il lusso di soffrire e abbandonarsi al disastro. Da questo percorso emerge la consapevolezza che dietro ogni fine possa nascondersi sempre un nuovo inizio.

Prima dell’uscita ufficiale, BuDark & BlackVilasi presenteranno il brano in anteprima assoluta il 2 luglio a Enna, in Piazza Europa, in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona. L’esibizione si terrà poco prima dei fuochi d’artificio.

Il videoclip di “Tachicardia”, realizzato dal regista e videomaker ennese Francesco Vinci, sarà pubblicato il 10 luglio su tutti i canali del progetto.