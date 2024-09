Enna, Bruno: “Mai sostenuto che la responsabilità per l’emergenza idrica sia dei sindaci”

PUBBLICITÀ

In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Alberto Matano, rilasciate nel corso della trasmissione “La vita in diretta”, andata in onda nella giornata di ieri su Rai Uno, il presidente della Società Acquaenna, Ing. Franz Bruno, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Non ho mai sostenuto, in nessuna sede e con nessun rappresentante di testata giornalistica, che la responsabilità per l’emergenza idrica sia dei sindaci né ho mai sostenuto che gli stessi Sindaci non si siano mossi per tempo per evitarla.