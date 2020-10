Enna. Bruno: “Il consenso ottenuto da Civ.Es è espressione del voto libero”

Pubblichiamo di seguito estratto del messaggio di Maurizio Bruno di Civ.Es, resoconto della recente consultazione elettorale nella città di Enna.

“Il mio infinito ‘GRAZIE’ va alle quasi mille attestazioni di fiducia espresse alla mia persona e alla splendida realtà di Civ.Es che ho avuto l’onore di rappresentare alle Amministrative 2020.

Abbiamo dato il massimo e ci siamo presentati con vero spirito di squadra. Abbiamo parlato alle persone (e non alle loro pance) di un progetto di rilancio della città, di risveglio delle coscienze, di rigenerazione politica, di rifiuto delle solite logiche.

Abbiamo messo la faccia, ci siamo assunti la responsabilità, abbiamo lavorato con passione e amore per la nostra comunità cittadina, abbiamo gettato ponti, abbiamo ascoltato e raccolto istanze, abbiamo affrontato scogli durissimi, abbiamo vissuto l’affanno di chi vuol restare libero.

La COERENZA, di cui siamo fieri e che NON pensiamo affatto sia appannaggio degli illusi, l’abbiamo pagata molto cara. Sapevamo infatti sarebbe stata premiata da pochi.

Il consenso ottenuto da Civ.Es infatti è espressione del voto LIBERO. Libero da qualsiasi condizionamento politico, svincolato da accordi su futuri appuntamenti elettorali, esente da promesse, affrancato da strategie di potere, scevro da obblighi di qualsiasi natura. E se si pensa alle condizioni di inferiorità della nostra lista rispetto alle liste corazzate con cui sono scesi in competizione Maurizio Dipietro e Dario Cardaci, è un risultato in termini percentuali più che straordinario, che siamo fieri di avere ottenuto.

Civ.Es è stata, e resterà sempre, dalla parte dei cittadini e di chi ama la buona politica. Da questo risultato, per noi più che positivo, RIPARTIAMO tornando là dove siamo sempre stati: IN MEZZO A VOI, per costruire insieme un tessuto sociale rinnovato e libero! Saremo da pungolo, offriremo collaborazione, proporremo idee e suggerimenti, ma vigileremo, determinati come sempre”.