Domenica di fuoco per la città, in fiamme le sue pendici. Una coltre di fumo si propaga nell’aria e in cielo volano i canadair, in azione per spegnere il fuoco. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri del Corpo Forestale. Il vento avrebbe agevolato il propagarsi delle fiamme. Le immagini raffiguranti vicine abitazioni e il fumo nero che compare alle spalle della chiesa di Montesalvo destano preoccupazione.