Enna, brilla la Pergusa Dance al Sicily Dance Award: pioggia di podi a Misterbianco

Ottimi risultati per la scuola di danza Pergusa Dance al Sicily Dance Award – Christmas Edition, svoltosi venerdì scorso a Misterbianco, che ha visto esibirsi numerosi giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia. La competizione ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra ennese, che ha conquistato diversi piazzamenti sul podio in più categorie.

A distinguersi è stata Aurora Bernunzo, che ha ottenuto il primo posto nella categoria Assolo Baby Latino, mentre Swamy Balsamo si è classificata seconda nella categoria Assolo Baby Danze Urbane – Hip Hop.

Ottimo risultato anche per il Gruppo Baby Latino, che ha conquistato il secondo posto, con Aurora Bernunzo e Swamy Balsamo insieme a Micol Augello, Arianna Faraci, Ines Candino, Rossella Liquefatto, Noemi Liquefatto, Nicole Calandra, Alma Riccomene e Shaila Casano.

Grande successo per il Gruppo Juniores Latin Street Dance “Heels”, che ha conquistato il primo posto assoluto, aggiudicandosi anche il prestigioso Priority Pass per Barcellona (Spagna). Il gruppo è composto da: Gaia D’Elia, Angelica Benvissuto, Noa Umbriaco, Sara Cacciato e Aurora Careri.

Primo posto anche per il Gruppo Juniores Latino, formato da: Angelica Benvissuto, Gaia D’Elia, Gabriele Matraia, Rita Maria Russello, Luana Termine e Giulia Catalano. Lo stesso gruppo ha inoltre ottenuto il terzo posto nella categoria Gruppo Juniores Danze Urbane – Hip Hop, confermando la versatilità e la preparazione degli allievi.

I ballerini e le ballerine provengono da Enna, dalla provincia e anche da altre realtà siciliane, comprendendo inoltre studentesse universitarie, a dimostrazione di un progetto artistico, quello dell’Asd Pergusa Dance, che unisce territorio, formazione e talento.

Per l’insegnante Cetty Guarneri, questi risultati rappresentano un importante traguardo e aprono la strada alla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali.