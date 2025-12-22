Enna, bretella Ferrante–Santa Lucia: Trovato critica consulente del sindaco e maggioranza

PUBBLICITÀ

Nel corso del Consiglio comunale di sabato si è tornati a discutere della bretella stradale di collegamento tra i quartieri di Ferrante e Santa Lucia a Enna bassa. Sull’argomento è intervenuto il consigliere comunale di Siamo Enna Giuseppe Trovato, che ha diffuso una nota in cui commenta l’esito del dibattito e il clima politico all’interno della maggioranza.

«A proposito della bretella stradale di collegamento dei quartieri di Ferrante e Santa Lucia, durante il Consiglio Comunale è stata ribadita, per bocca del sindaco, l’assoluta necessità della recente approvazione, da parte della Giunta Municipale, del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).»

Secondo Trovato, quanto emerso in aula avrebbe chiarito il valore dell’atto approvato dalla Giunta: «E’ stata, dunque, acclarata la palese inconsistenza ed inopportunità delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal consulente speciale del sindaco, Arch. Contino, che aveva parlato di “inutilità del DIP” e di “spot pubblicitario”.»

Il consigliere comunale collega poi la vicenda al clima interno alla maggioranza, facendo riferimento alle assenze registrate durante la seduta: «Con ogni probabilità, dunque, il contegno del consulente del sindaco, unitamente alle assenze in aula, ieri, di alcuni assessori e consiglieri che sostengono l’Amministrazione, nonostante fosse calendarizzata la discussione del Bilancio di previsione, lasciano trasparire un clima natalizio non troppo sereno tra le forze che governano la città.»

Nel suo intervento, Trovato richiama anche le spiegazioni fornite dal sindaco sulle assenze di alcuni componenti della Giunta: «Il sindaco, però, dopo aver provato a sorvolare sulle clamorose assenze dell’assessore al bilancio e di quello alla viabilità e al randagismo (le cui politiche hanno prodotto, per l’ennesimo anno, una previsione di spesa di 590.000 euro per i randagi!), unitamente a quelle di alcuni consiglieri di loro riferimento, ha poi dovuto dichiarare che le medesime non sarebbero legate a ragioni politiche, perché – qualora invece lo fossero – la conseguenza sarebbe rappresentata dalle dimissioni dei suddetti assessori.»

Il consigliere comunale si sofferma quindi sulle possibili conseguenze politiche di quanto accaduto: «Vedremo, dunque, se la comunità sarà costretta ad assistere alle ennesime fuoriuscite da parte di alcuni (eventualmente plurirecidivi) assessori, intenti forse ad architettare oscure manovre di palazzo, oppure se si sarà trattato soltanto di un momento di “ordinaria follia” da parte di chi, dopo pochi giorni, con la consueta sfacciataggine, farà già finta che non sia mai successo nulla.»

Nel giudizio complessivo espresso, Trovato parla di una fase finale problematica per l’Amministrazione comunale: «Ciò che appare certo è che l’Amministrazione rischia di concludere i suoi 11 anni di governo in modo davvero indecoroso e inglorioso, probabilmente peggio di come complessivamente merita.»

Nella dichiarazione viene tuttavia evidenziato anche un elemento positivo emerso dalla seduta: «Dinanzi a questo teatro dell’assurdo, l’unico elemento di soddisfazione e contentezza è costituito dall’approvazione di un emendamento al bilancio, di importo pari a 50mila euro, grazie al quale sarà possibile attuare l’abbassamento delle tariffe della mensa scolastica a partire da gennaio, così come stabilito nella mozione da me presentata e poi approvata dal Consiglio comunale il mese scorso.»