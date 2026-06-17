Enna: Bottega Culturale presenta il progetto “Sulle tracce di Franco Enna”

26 minuti ago
Sulle tracce di Franco Enna
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Bottega Culturale Sicilia annuncia che il progetto “Sulle tracce di Franco Enna” è stato ufficialmente ammesso al finanziamento dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC). L’importante riconoscimento istituzionale premia un percorso di valorizzazione culturale che, fino a dicembre 2026, trasformerà il territorio in un grande racconto diffuso.

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Il progetto è incentrato sulla figura dello scrittore ennese Franco Enna (pseudonimo di Francesco Cannarozzo), universalmente riconosciuto come il padre del giallo provinciale italiano. Attraverso una programmazione multidisciplinare, l’iniziativa non si limiterà a riscoprire la sua straordinaria produzione letteraria, ma celebrerà anche il legame ideale e le sintonie con altri due giganti della letteratura poliziesca: Andrea Camilleri e Agatha Christie, analizzandone il rapporto profondo con il genere giallo e con il territorio siciliano.

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L’iniziativa toccherà da vicino i comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina, attivando una sinergia virtuosa mirata alla valorizzazione dei musei e delle aree archeologiche locali. Le attività previste spazieranno dalle ricerche d’archivio alle performance artistiche e teatrali, fino alla realizzazione di podcast dedicati e installazioni multimediali, capaci di far rivivere i luoghi storici attraverso la lente del mistero e della memoria letteraria.

La complessità e il valore scientifico dell’operazione sono garantiti da una fitta rete di collaborazioni e patrocini. “Sulle tracce di Franco Enna” è realizzato con il sostegno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e con il patrocinio gratuito del Comune di Enna. Tra i partner strategici figurano inoltre il Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), Hennaion – “La biblioteca degli autori Ennesi”, il Teatro Ragazzi di Torino e la Compagnia dell’Arpa di Enna.

La conferenza stampa per la presentazione del programma dettagliato, dei partner coinvolti e del calendario dei prossimi appuntamenti (teatro, podcast, archivi e performance diffuse) si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 17.00, presso l’Urban Center di Enna.

“Questo finanziamento ministeriale è per noi un immenso motivo di orgoglio — spiega Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del progetto -. Rappresenta una forte spinta ad andare sempre avanti, superando le difficoltà logistiche e operative che spesso incontra chi fa cultura sul territorio. C’è qualcosa che si muove tra le pagine della storia di Enna: un autore straordinario da riscoprire e luoghi che tornano finalmente a raccontarsi in modo nuovo. Siamo pronti a svelare tutti i dettagli di questo viaggio nei prossimi giorni”.

I giornalisti, gli operatori culturali e la cittadinanza sono calorosamente invitati a partecipare alla conferenza stampa per scoprire in anteprima gli indizi, i luoghi e le curiosità di un progetto che unisce identità locale e respiro culturale nazionale.

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