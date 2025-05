Enna: bonus idrico non applicato, UGCons avvia supporto legale per i cittadini

PUBBLICITÀ

UGCons Sicilia lancia un nuovo appello per la corretta applicazione del bonus idrico nella provincia di Enna. L’associazione, tramite lo Sportello dei Consumatori di Enna e con il supporto legale dell’avvocata Daiana Piazza, offre consulenze mirate e assistenza per avviare le procedure necessarie al riconoscimento del beneficio.

“UGCons – comunica il presidente regionale Francesco Arena – si pone inoltre l’obiettivo di sensibilizzare le autorità competenti affinché il riconoscimento dell’agevolazione avvenga in modo corretto e trasparente. UGCons conferma la propria determinazione nel garantire equità e giustizia per tutti i consumatori, promuovendo soluzioni efficaci per una gestione più trasparente del servizio idrico”.