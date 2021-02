Enna: bonus 110%, inaugurati a Villarosa i primi lavori in provincia

Approfittando del weekend in zona gialla si è svolta oggi l’inaugurazione del cantiere “SAMIC”, il primo di una lunga serie di lavori già pronti su Villarosa e su tutti comuni della provincia che porteranno investimenti in provincia per decine di milioni attraverso le agevolazione del 110% per ecobonus e sismabonus.

Il progetto “Riqualifichiamo l’Italia”, promosso da CNA attraverso partner internazionali come Harley Dikkinson e ENI, è nato in Sicilia dove ha già raggiunto il primato per quanto riguarda i lavori con le agevolazioni con eco e sismabonus.

Grazie alla collaborazione con il consorzio ennese CIPAE accreditato da ENI, le imprese vengono supportate sia tecnicamente che finanziariamente fino al completamento dei lavori. Così le piccole e medie imprese possono accedere a lavori che altrimenti gli sarebbero esclusi.

Sono diverse le imprese pronte a iniziare lavori importanti e molte si stanno avvicinando al sistema.

Il cantiere SAMIC, nato grazie al l’impegno dell’architetto Salvatore Spallina e dell’Amministratore Dario Scarlata, finanzierà lavori per circa 1 milione e trecento mila che saranno realizzati dall’impresa Gallina srls. Presenti all’inaugurazione anche il Sindaco di Villarosa Giuseppe Fasciana, il presidente del CIPAE Roberto Nasca e i vertici di CNA Enna, Filippo Scivoli, Stefano Rizzo e Angelo Scalzo.

Pronti nei prossimi giorni diversi cantieri a partire dal capoluogo a finire al comune di Troina.

“Un importante segnale per il futuro delle imprese – fanno sapere da Cna Enna – e per la riqualificazione dei comuni, considerando inoltre il beneficio in termini di consumi che ne avranno cittadini e ambiente. Appare del tutto surreale la resistenza che si registra ancora per la proroga della misura che scade a giugno 2022. Tempi molto stretti che rischiano di escludere molti cittadini”.