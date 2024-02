Enna: bollette dell’acqua del 2023, l’Ati approva la dilazione

PUBBLICITÀ

Le bollette dell’acqua del 2023 potranno essere pagate in sei quadrimestri, dunque in due anni. C’è una svolta nel caso della “bollettazione” di Acqua Enna, che per un anno intero – lo scorso – è rimasta bloccata, in tutto o in parte, a causa di un errore tecnico del gestore, salvo poi arrivare come un salasso a casa dei cittadini, che si sono visti recapitare la richiesta di una somma talvolta difficilmente sostenibile e da pagare in due sole rate.

L’Assemblea territoriale idrica di Enna, allargata al gestore, ha deciso inoltre di concedere la possibilità per gli utenti di ottenere un’ulteriore dilazione dei pagamenti, fino a 6 anni, per tutti coloro che lo chiederanno (e non hanno ricevuto bollette nel 2023). Qualora l’anno scorso avessero ricevuto una “parziale bollettazione”, se avessero ricevuto solo due o tre bollette anziché sei – cosa che sarebbe avvenuta in alcuni casi – non perderanno comunque il diritto al frazionamento, ma potranno chiedere di diluire la somma proporzionalmente rispetto a quanto resta da pagare.

“Come sindaci e maggiormente io nella mia doppia veste di presidente dell’Ati e di sindaco di Piazza Armerina, sentivamo forte la responsabilità di intervenire per difendere i cittadini da richieste di esborso insostenibili, se da pagare come era stato prospettato inizialmente – afferma il presidente Nino Cammarata -. Per questo abbiamo proposto di frazionare in via ordinaria in due anni ma di concedere, al tempo stesso, a chi lo richiedesse, di poter pagare rate più basse chiedendo la dilazione fino a sei anni. Il tutto, è ovvio ma va detto, senza interessi né sanzioni”.