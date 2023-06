Enna: “Biolaboratori, salvaguardia della salute o minaccia?”, incontro alla Sala Cerere

Si terrà sabato alle ore 18 alla Sala Cerere di Enna l’incontro dal titolo “Biolaboratori, salvaguardia della salute o minaccia?”. Saranno presenti il giornalista e scrittore Franco Fracassi, autore del libro Biolab, Stefano Vespo e Tiziana Albanese del Comitato dei Cittadini per la Difesa dell’Identità e lo Sviluppo, Giuseppe Amato di Legambiente Circolo Erei e Felice Di Pietro di Metamorfosi, Sviluppo del Potenziale Umano.

PUBBLICITÀ

“Il convegno – fa sapere Tonino Palma, moderatore dell’incontro – sarà anche l’occasione per leggere e approvare un documento da inviare a tutti i Sindaci dei Comuni delle aree interne per prevenire il rischio di militarizzazione del nostro territorio e per poter firmare per i referendum contro la guerra”.

PUBBLICITÀ

Tra i temi che saranno affrontati quelli della ricerca scientifica, la prevenzione di malattie infettive, il rischio epidemie e la militarizzazione dei territori.