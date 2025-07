Enna: bilancio positivo per la Mostra Turismo Attivo 2025

PUBBLICITÀ

Quattro giorni di intense attività per conoscere Enna e il suo territorio, scoprirne i monumenti ma anche per vivere esperienze concrete di mestieri e tradizioni che rischiano di scomparire, odori e gusti che ancora qui, nell’entroterra della Sicilia, si conservano.

Conclusa con grande successo l’Edizione 2025 della Mostra Turismo Attivo, Borsa del turismo attivo esperienziale, promossa dal GAL Rocca di Cerere Geopark alla quale hanno partecipato tutti i 7 GAL siciliani ospiti a Palazzo Militello, nel cuore del centro storico di Enna. La delegazione composta da 10 operatori, nazionali ed internazionali, Tour Operator e giornalisti della stampa specializzata ha visitato più di 10 eccellenze del territorio ennese e ha potuto vivere in prima persona esperienze concrete in varie aziende.

In occasione della Borsa del Turismo, sono stati registrati oltre 100 incontri tra la delegazione e i rappresentanti dei 7 GAL che aderiscono al progetto e gli operatori economici del territorio che preludono a concrete e significative opportunità commerciali che potranno scaturire nel futuro.

Molto positivo anche il riscontro raccolto da parte di Tour Operator e giornalisti invitati rispetto alle esperienze vissute in occasione degli Edotour. Tutti si sono dichiarati entusiasti per le esperienze vissute.

“La manifestazione è stata un successo importante nel quadro delle numerose attività che il GAL Rocca di Cerere Geopark ha organizzato e promosso sul territorio – dice il presidente di Gal Rocca di Cerere Geopark, Michele Sabatino -. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. E’ chiaro che tali iniziative vanno riproposte con il carattere della continuità per dare visibilità al nostro territorio e consentire di invertire il ciclo di sottosviluppo e marginalità. Anche alla luce delle recenti polemiche sull’utilizzo delle risorse destinate ai Geopark dalla Regione Siciliana ci faremo interpreti di una progettualità specifica che sottoporremo ai Comuni aderenti per favorire l’uso più coerente possibile del denaro pubblico con l’unico scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio del GAL e del Geopark”.

La Mostra è stata organizzata da GAL Rocca di Cerere Geopark in partenariato con i GAL Golfo di Castellammare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus, nell’ambito del Progetto di Cooperazione “INN.Rete Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali, finanziato all’interno del P.S.R. SICILIA 2014/2022 – Sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.