Enna: bilancio più che positivo per la festa della Madonna de’ Carusi

Successo per la Festa della Madonna de’ Carusi ad Enna. Il programma religioso è stato molto intenso durante il triduo della festa, che si è concluso con la tradizionale e storica processione domenica scorsa del fercolo tra le vie del quartiere e della città.

Nel programma ricreativo e musicale, il cuore della manifestazione è stato come sempre la 43ª edizione del Festival Canoro, che ha regalato al pubblico emozioni e applausi. Sul palco si sono alternati talenti locali e ospiti che hanno dato lustro alla serata, in particolare il giovane cantante ennese Domenico Barbera, la giovanissima Gaia proveniente da Trapani, che ha partecipato all’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, i componenti del Piccolo Coro Note di Luce diretti da Ilenia Navarra e il Gruppo Kore Folkloristico Junior.

Ma la festa non si è fermata alla musica. Grande partecipazione anche per i giochi dei quartieri, che hanno visto i bambini sfidarsi con passione e spirito di squadra, e per la tradizionale Marcialonga, che ha attraversato le vie del quartiere trasformandosi in una festa di sport e socialità.

Uno degli aspetti più significativi di questa edizione è stato il ritorno di alcuni giochi tradizionali di strada. I bambini sono tornati a correre e a divertirsi insieme nelle piazze e nei vicoli con attività che appartengono alla memoria collettiva: dalla corsa con i sacchi alla rottura delle pignatte, fino al tiro alla fune. Scene che hanno emozionato i più grandi e fatto rivivere atmosfere autentiche, capaci di unire generazioni diverse sotto il segno della semplicità e del gioco condiviso.

La festa ha avuto anche momenti di intensa spiritualità. Particolarmente toccante, su invito della Confraternita Maria SS. delle Grazie retta da Paolo Vicari, la presenza delle altre Confraternite, che hanno voluto affidare a un bambino il compito di accompagnare il fercolo della Madonna de’ Carusi. Un gesto simbolico che racchiude il senso di continuità della fede e la trasmissione dei valori religiosi alle nuove generazioni.

Il Comitato Organizzatore esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: volontari, associazioni, artisti, famiglie e cittadini che con la loro partecipazione hanno trasformato la festa in un momento di autentica comunità. Un grazie alla direzione artistica del Festival, curata da Mariarita Campione e Luigi Napoleone Vicari.

La Festa della Madonna de’ Carusi 2025 si chiude dunque con un bilancio più che positivo.

La foto è tratta dalla diretta facebook di PiCaFoto.