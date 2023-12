Enna: bilancio partecipato, tre le proposte

PUBBLICITÀ

E’ stato approvato il Documento di Partecipazione 2023 con tre proposte candidate al bilancio partecipato del Comune di Enna: “Arte, musica e legalità”, “Musei Civici Ennesi – La cultura al centro” e “Enna Natale col sorriso”.

Tutti i cittadini residenti ad Enna, di almeno sedici anni di età, possono esprimere una preferenza tra le tre proposte, compilando la scheda di preferenza disponibile sul sito del Comune.

I cittadini potranno esprimere il proprio voto recandosi nelle apposite sedi istituite presso presso l’Urban Center entro il 10 dicembre nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 19, oppure inoltrando la scheda, munita di copia di valido documento di riconoscimento, all’indirizzo email bilanciopartecipato2023@comune.enna.it.

Non saranno prese in considerazione le schede che risultano pervenire oltre il 10 dicembre; siano prive anche di uno solo degli elementi richiesti nella scheda di preferenza (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, espressione della preferenza e firma) o di copia di documento di riconoscimento; presentano una preferenza espressa per più di una proposta progettuale.

Con ogni e-mail potranno essere trasmesse più schede di preferenza le quali dovranno essere sottoscritte da ciascun votante e corredate dal relativo documento di riconoscimento.