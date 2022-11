Enna: bilancio partecipato, “Habitat quartiere dello sport” la proposta più votata

Con 266 preferenze, il più votato, sarà il progetto “Habitat: Sport di Quartiere – Quartiere dello Sport” ad essere finanziato con i fondo del bilancio partecipato ad Enna. Le altre proposte hanno ottenuto, rispettivamente, “Le vie dei colori e dei racconti” 218 preferenze, “Cant’History” 161 preferenze, “Enna è leggenda” 84 preferenze.

La proposta vincitrice, presentata dall’ASD Unione Rugby Enna, mira a realizzare un centro di aggregazione sociale attraverso lo sport presso l’attuale campo in terra battuta sito in Via delle Magnolie ad Enna Bassa all’interno del quartiere Habitat. Costo stimato 28.371 euro.

L’idea progettuale è quella di trasformare l’attuale campo di calcio a 5 in un campo polivalente nel quale poter praticare beach soccer, beach rugby, beach volley e beach handball. Due gli intervento previsti. Il primo prevede la realizzazione del campo polivalente in sabbia e l’acquisto della necessaria attrezzatura per il mantenimento e di corredo (porte, reti, segnalinee, etc). La seconda tipologia di intervento è, invece, volta alla piccola manutenzione dell’area circostante, che verrebbe realizzato col coinvolgimento degli associati, degli abitanti del quartiere e delle associazioni che nel tempo si sono spese per rilanciare la zona, rendendo così l’intera comunità partecipe del cambiamento. Tale intervento è volto al ripristino delle aree pertinenziali attraverso il restauro dell’area pic-nic, delle gradinate, del campo di bocce e la creazione di fioriere e pattumiere per la differenziazione dei rifiuti. Si prevede, inoltre, la creazione di un’area verde con panchine e di una passerella per permettere alle persone diversamente abili, agli anziani con scarsa mobilità, alle famiglie coi passeggini la fruizione degli spazi in sicurezza. All’interno dell’area giochi si prevede l’istallazione di una altalena per carrozzine e la manutenzione dei giochi già installati.