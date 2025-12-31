Enna, bilancio partecipato: Greco e Di Venti chiedono verifiche e accesso agli atti

PUBBLICITÀ

I consiglieri comunali Marco Greco e Francesco Di Venti hanno tenuto nel pomeriggio una conferenza stampa sul percorso del bilancio partecipato del Comune di Enna, definendo la loro iniziativa una battaglia per la trasparenza, la chiarezza e la democrazia, soprattutto quando sono in gioco risorse pubbliche.

Una battaglia, hanno sottolineato, senza bandiere politiche, portata avanti da due consiglieri di schieramenti opposti.

Secondo quanto da loro ricostruito, la vicenda avrebbe avuto inizio il 19 dicembre, quando la seconda commissione consiliare è stata convocata con urgenza sul bilancio partecipato. In quella sede, spiegano, i consiglieri comunali avrebbero appreso per la prima volta l’elenco dei progetti presentati, senza che in precedenza vi fosse stata alcuna informazione pubblica rivolta a cittadini, consiglieri o associazioni. Nello stesso giorno sarebbero state avviate anche le votazioni, con tempi ritenuti estremamente compressi e in contrasto con lo spirito della democrazia partecipata.

Greco e Di Venti hanno evidenziato l’assenza di assemblee pubbliche, di comunicazioni preventive alle associazioni e di un adeguato periodo informativo per consentire una partecipazione consapevole. Hanno inoltre definito il regolamento lacunoso e superato, sottolineando come si sia votato senza regole chiare sulle modalità.

Nel corso delle giornate di voto, Greco ha svolto attività ispettiva presso l’unico seggio ufficiale indicato nell’avviso pubblico, al pianterreno del Teatro Neglia, rilevando un numero progressivo di voti in presenza. Nel corso delle verifiche sarebbe emersa informalmente la segnalazione di una seconda sede di votazione presso l’Urban Center, circostanza che, secondo quanto riferito, non sarebbe stata confermata dagli uffici come seggio ufficiale.

Conclusa la fase di voto, entrambi i consiglieri riferiscono di essersi recati in Comune per assistere alle operazioni di spoglio, richiesta che sarebbe stata loro negata, nonostante il ruolo di consiglieri comunali e la presenza di rappresentanti di maggioranza e opposizione. Una scelta ritenuta anomala e senza precedenti, soprattutto alla luce delle funzioni ispettive e di controllo attribuite ai consiglieri.

Particolare attenzione è stata posta sui risultati finali, giudicati da Greco e Di Venti quantomeno curiosi per il numero molto basso di voti attribuiti ad alcuni progetti, a fronte di centinaia di sottoscrizioni che, secondo quanto riferito da alcune associazioni, sarebbero state regolarmente depositate e tracciabili. Su questo punto, i consiglieri precisano di non voler formulare accuse senza documenti ufficiali, avendo già presentato formali richieste di accesso agli atti.

Ulteriori perplessità riguardano la tempistica dell’impegno di spesa: nel verbale di chiusura dello spoglio viene indicato che la proposta scelta non dà diritto automatico a compensi o affidamenti, mentre poco dopo sarebbe stato pubblicato l’impegno di spesa in favore dell’associazione vincitrice.

Per Greco e Di Venti, qualora fosse confermata la mancanza di un numero rilevante di voti, sarebbe necessario procedere a un riconteggio alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e dei consiglieri, ritenendo inammissibile che lo spoglio non sia pubblico. Viene inoltre chiesta una revisione profonda del regolamento del bilancio partecipato per gli anni futuri.

I due consiglieri hanno infine annunciato che torneranno sulla vicenda non appena sarà disponibile tutta la documentazione richiesta.