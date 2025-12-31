Enna, bilancio partecipato: concluso lo spoglio, “Luminaria” il progetto più votato

PUBBLICITÀ

Si sono concluse le operazioni di spoglio relative a “Democrazia Partecipata 2025” ad Enna. 1347 i voti validi e 31 le preferenze nulle. La proposta più votata è stata “Luminaria”, con 704 voti validi.

Nel verbale viene riportato che il gruppo di lavoro, «trattandosi di attività gestionale rimessa agli uffici comunali», non ha accolto la richiesta del consigliere Marco Greco di partecipare ai lavori, precisando che «tale rifiuto è stato deciso a tutela dell’imparzialità e della neutralità amministrativa» e che «lo spoglio deve essere oggettivo, neutrale e libero da pressioni».

Sull’esito del percorso è intervenuta l’assessore con delega al bilancio Rosalinda Campanile: «La finalità del bilancio partecipato è andata a buon fine. Grande la partecipazione popolare, con 11 associazioni in campo».

Campanile ha quindi ringraziato «gli uffici per il lavoro svolto fino alle 13.30 del 31 dicembre» e «la commissione di lavoro che ha esaminato e pubblicato i risultati, per la serietà e la professionalità», rivolgendo un apprezzamento a tutte le associazioni che si sono impegnate e alle due associazioni non ammesse, per lo spirito sportivo e l’atteggiamento corretto. Infine: «Congratulazioni all’associazione Bottega Culturale per l’idea presentata, dal titolo “Luminaria”, che ha vinto avendo raccolto il maggior consenso».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco, al quale è stata negata la possibilità di presenziare alle operazioni: «Ho atteso fino all’ultimo prima di prendere una posizione […] ma quanto successo ieri e oggi credo abbia dell’incredibile».

Greco afferma che «ieri pomeriggio è stato impedito a me e a un altro collega Consigliere di assistere alle operazioni di spoglio» e che anche oggi, recatosi in Comune «non da privato cittadino ma da Consigliere Comunale eletto nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive e di controllo», «mi è stato impedito di accedere».

Il consigliere ha annunciato che, una volta concluse le operazioni, «sarà mia cura […] raccogliere tutti gli atti e renderli pubblici alla cittadinanza», concludendo con una valutazione netta: «Il bilancio partecipato ad Enna non è stato né democratico né partecipato».

Il progetto vincitore, “Luminaria”, ha come finalità cultura e visioni d’estate nel giardino del Convento dei Cappuccini e prevede una proposta di riqualifica del Cortile e della Galleria del Convento con la creazione di un’area Cinema.

Tra le altre proposte, “Enna, cuore di Sicilia” ha ottenuto 286 voti e “Enna torna al cinema” 181. Seguono “Kore domus Hospitalia” (95 voti), “Leggere gli alberi” (28), “Da Kamut a Janniscuru” (26), “App Enna Sacra” (15), “L’urlo dei bambini” (10) e “Restart Fundrisi” (2).