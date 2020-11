Enna. Bike sharing, l’assessore Ferrari rassicura: “Nessun flop, ritiro delle bici programmato”

L’assessore alla viabilità del Comune di Enna Dante Ferrari, dopo il nostro servizio sull’assenza delle bici elettriche nelle postazioni dedicate al bike sharing, rassicura i cittadini che gli stessi veicoli sono stati ritirati dal Comune nei giorni scorsi.

“Il ritiro – ha dichiarato l’assessore Ferrari – doveva già essere effettuato, come da contratto, lo scorso 15 ottobre. Le condizioni climatiche favorevoli hanno consentito una proroga di alcune settimane e, infatti, le bici sono state ritirate solo qualche giorno fa. Le temperature adesso si sono abbassate e abbiamo dovuto ritirarle per salvaguardarle. Il bike sharing non è assolutamente un flop e, anzi, non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, verosimilmente in primavera, le bici ritorneranno nelle loro postazioni”.

Ringraziamo, anche a nome dei nostri lettori e telespettatori, l’assessore Ferrari per il chiarimento.