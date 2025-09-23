Enna, Bibliopride: a Pergusa bilancio a metà percorso di “Biblioinsieme” e focus sugli autori ennesi

PUBBLICITÀ

Oggi, martedì 23 settembre, alle ore 19, il Parco Proserpina di Pergusa ospiterà un aperitivo letterario in occasione del Bibliopride, la settimana nazionale dedicata alle biblioteche. Sarà un momento denso di contenuti, pensato per incontrare la cittadinanza e raccontare il cammino di Biblioinsieme a metà percorso, aprendo al contempo una finestra sulla ricchezza della produzione letteraria ennese.

La prima parte dell’incontro, “Il progetto Biblioinsieme: bilancio e prospettive a metà percorso”, offrirà infatti un quadro delle iniziative finora svolte e delle azioni in programma nei prossimi mesi. Interverranno Giuseppe La Porta (assessore alla comunità educante del Comune di Enna), il dott. Giuseppe Biondo (responsabile della Biblioteca comunale di Enna), la dott.ssa Gisella Fazzi (responsabile del monitoraggio tecnico del progetto) e Pietro Colletta (presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e docente all’Università di Palermo).

Seguirà il secondo momento, “Focus sugli autori ennesi”, dedicato a tre figure centrali della tradizione letteraria ennese: Nino Savarese (a cura dell’artista Ornella Gullotta), Umberto Domina (a cura del dott. Rino Realmuto, presidente del Rotary Club Enna e giornalista) e Franco Enna (a cura del dott. Matteo Turco). Un dialogo a più voci per riscoprire storie, linguaggi e identità che fanno parte del patrimonio letterario ennese.

Biblioinsieme è il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

A seguire sarà proiettato, a cura dell’associazione Visco, il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana.

L’ingresso è libero.