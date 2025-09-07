Enna, Biblionsieme: la scrittrice Simona Lo Iacono presenta “Virdimura” e tornano gli Aperitivi Letterari

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della IV edizione del Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri, il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri organizza una serata letteraria dedicata al romanzo di Simona Lo Iacono, “Virdimura” (Guanda, 2024). L’appuntamento è per venerdì 12 settembre alle ore 18.30 presso l’Urban Center di Enna (ingresso libero).

All’incontro dialogheranno con l’autrice Loredana Trovato, professoressa ordinaria di Lingua, traduzione e linguistica francese all’Università di Messina, e Pietro Colletta, professore associato di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

L’evento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Ambientato nella Catania medievale, Virdimura racconta la storia della prima donna al mondo a ottenere la “licenza per curare”. Cresciuta dal padre Urìa, medico ed ebreo, Virdimura impara a guarire corpi e anime, a difendersi dalle accuse di stregoneria e a combattere le superstizioni e le leggi ingiuste, per affermare il diritto di tutti a essere curati e delle donne a essere libere. Un romanzo che intreccia memoria storica, identità femminile e il diritto universale alla cura.

Simona Lo Iacono, magistrato presso il Tribunale di Catania, è autrice di numerosi romanzi. Tra le sue opere “Le streghe di Lenzavacche” (Premio Chianti 2017), “L’albatro” (Premio Città di Erice 2020) “La tigre di Noto” (Premio Città di Erice 2022) e “Il mistero di Anna” (presentato a Enna nel 2023). Con “Virdimura” ha vinto il Premio Vittorini 2024.

Sempre nell’ambito di Biblioinsieme, riprendono nel frattempo gli Aperitivi Letterari al Parco Proserpina di Pergusa. Gli incontri si terranno ogni martedì di settembre (9, 16, 23 e 30) alle ore 19.00, con ingresso libero. L’obiettivo è portare la lettura fuori dai luoghi convenzionali, rendendola un’esperienza condivisa e accessibile a tutti, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Dopo le date di luglio, gli Aperitivi Letterari tornano con nuovi momenti di confronto, racconti e dialoghi con autori, in uno degli spazi più frequentati dai giovani durante l’estate ennese.