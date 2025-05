Enna, Biblioinsieme: “Un caffè con il Preside” e viaggio nell’Inferno di Dante

PUBBLICITÀ

Prosegue con due nuovi eventi il ricco programma culturale di “Biblioinsieme”, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta, Villarosa e diverse associazioni del terzo settore.

Il prossimo appuntamento si terrà martedì 6 maggio alle ore 18:30 presso Al Kenisa Caffè Letterario di Enna. Si tratta della presentazione del libro “Un caffè con il Preside” di Fabio Fidotta. Ci fa vivere come in un film un giorno presso l’Istituto “Casella” di Pedara, un invito a riflettere e a comunicare con empatia con un caffè tra le mani, per costruire una comunità scolastica migliore. A fermarsi un attimo prima di giudicare, ad ascoltare, a dialogare. Perché dietro ogni decisione c’è sempre un obiettivo: il bene degli alunni. La parte del ricavato spettante all’autore contribuirà a un progetto di solidarietà per costruire una scuola a Salanca, in Guinea Bissau. L’incontro sarà aperto dai saluti di Piergiorgio Restivo, presidente del Kiwanis Enna, e Marco Alvano, presidente del Panathlon Enna. A dialogare con l’autore sarà Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

Un altro appuntamento si svolgerà giovedì 8 maggio, sempre presso Al Kenisa Caffè Letterario di Enna, con inizio alle ore 18:00. L’evento dal titolo “Non ragioniam di lor…” sarà dedicato al III canto dell’Inferno dantesco, esplorato attraverso storia, poesia, arte e musica. Protagonisti dell’incontro saranno Laura Mollica, Maurizio Muraglia e Marco Pavone. Dopo i saluti di Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa di Enna, introdurrà i lavori il prof. Pietro Colletta.

I professori Mòllica, Muraglia e Pavone propongono un evento “multidisciplinare” incentrato sul III canto dell’Inferno dantesco, in cui il pubblico ha la possibilità di ravvivare e approfondire antichi ricordi giovanili e di essere accompagnato in un percorso che favorisca la riflessione sull’universalità del messaggio dantesco. Ci saranno inoltre alcuni interventi musicali, di cui alcuni dal vivo, a cura di Laura Mòllica, che contribuiranno ulteriormente a creare un’atmosfera consona al godimento estetico e intellettuale del canto.

La prima parte dell’evento, a cura di Maurizio Muraglia, è una introduzione al testo, in cui si approfondiscono alcuni aspetti fondamentali del canto, anche nel contesto più generale dell’Inferno, e si favorisce la riflessione sull’attualità delle questioni da esso sollevate, da un lato, e sulla differenza tra il sentire della nostra epoca e il sentire medievale, dall’altro. La seconda parte, a cura di Laura Mòllica, è dedicata alla rappresentazione del canto nelle arti figurative, dal Medioevo ai giorni nostri. La parte finale dell’evento, a cura di Marco Pavone, prevede la declamazione a memoria del canto, subito dopo una breve spiegazione dei criteri estetici e interpretativi della lettura proposta, che mira a conciliare gli aspetti metrici, prosodici e ritmico-musicali del testo poetico.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.