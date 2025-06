Enna, “Biblioinsieme”: tre nuovi appuntamenti tra cinema, libri e performance sonora nel verde

PUBBLICITÀ

Continuano gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Secondo appuntamento con “DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia”. Dopo l’esordio alla Biblioteca Vincenzo De Simone di Villarosa, la rassegna farà tappa martedì 24 giugno alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale di Enna, dove verrà proiettato “Terramatta” di Costanza Quatriglio. Il film racconta l’Italia del Novecento attraverso le parole di Vincenzo Rabito, bracciante semianalfabeta di Chiaramonte Gulfi, dotato di una grande capacità narrativa. La direzione artistica della rassegna è affidata a Beppe Manno, esperto di cinema. In apertura, i saluti istituzionali del prof. Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

Mercoledì 25 giugno, alle ore 18:30, presso Al Kenisa ad Enna, sarà invece presentato il libro di Giuseppe Raffa, “Quella carezza della sera”, un testo che affronta i temi dell’educazione, dell’amore e della comunicazione con le nuove generazioni. Interverrà Piergiorgio Restivo, presidente del Kiwanis Enna, per i saluti iniziali. A dialogare con l’autore sarà il prof. Pietro Colletta. Giuseppe Raffa è pedagogista e responsabile dell’ambulatorio antibullismo dell’ASP di Ragusa.

Venerdì 27 giugno, alle ore 18:00, presso il Giardino di Dafne a Pergusa, andrà in scena “La Voce degli Alberi”, una performance sonora in cuffia curata da Preziosa Salatino e Teatro Atlante (PA).

Un’esperienza teatrale fuori dai luoghi convenzionali e immersa nella natura: il pubblico, munito di cuffie wireless ad alta definizione, potrà passeggiare, sedersi all’ombra e lasciarsi trasportare da poesie e storie che mettono al centro la relazione con gli alberi e il pianeta. L’iniziativa invita a riconnettersi con gli spazi verdi e a riflettere sull’importanza della natura nella vita quotidiana e nella sopravvivenza umana. Tecnologia e arte si fondono, quindi, in una narrazione intima, sensoriale e coinvolgente.

Preziosa Salatino, calabrese di origine e palermitana d’adozione, è attrice, regista e autrice. Fondatrice del Teatro Atlante, si occupa di formazione e Teatro dell’Oppresso, e ha all’attivo numerosi spettacoli e pubblicazioni.

Il Giardino di Dafne, in via Dafne a Pergusa (adiacente alle piscine scoperte), è un’area verde comunale curata da un gruppo di associazioni: Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, La Quercia, Associazione Culturale Mondoperaio, Garage Arts Platform, SAE – Segretariato Attività Ecumeniche, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei. L’ingresso all’evento è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria tramite il seguente link https://forms.gle/bwNFT2MueSHcVdcF8. Spettacolo adatto per pubblico dai 14 anni in su. Si consiglia di portare con sé un telo o lenzuolo, acqua e repellente per insetti. Per informazioni: garage.enna@gmail.com, 366 8725778 (Mario Margani).