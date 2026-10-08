Enna, Biblioinsieme: teatro, biblioteche e laboratori tra il 23 e il 24 ottobre

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Un fine settimana da vivere e da ricordare, quello proposto dall’associazione Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno e dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, in partenariato con il Comune di Enna, Città che legge 2026, e in collaborazione con il Club Unesco di Enna. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre sono in programma due appuntamenti del progetto Biblioinsieme pensati per una riflessione sulla scuola e sulle biblioteche.

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«L’iniziativa vuole porre l’attenzione anche sulle prospettive future del progetto Biblioinsieme a pochi mesi dalla chiusura e sulla continuità che la rete di soggetti pubblici e privati coinvolti dal 2025 ad oggi vorranno e potranno garantire, a partire dal momento in cui sarà ufficialmente concluso», dice Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna.

Venerdì 23 ottobre, al Teatro Neglia, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Cammelli a Barbiana”, con Luigi D’Elia, omaggio a don Milani e alla sua scuola. La rappresentazione è fissata alle ore 10.30 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado mentre, nel pomeriggio, alle 19.30, sarà destinata a un pubblico adulto.

“Cammelli a Barbiana” è uno spettacolo scritto a quattro mani da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, interpretato dallo stesso D’Elia e con la regia di Fabrizio Saccomanno. La storia racconta la vita di don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, e l’esperienza della sua rivoluzionaria scuola nei boschi dell’Appennino toscano. Lorenzo, infatti, passa da giovane benestante e studente d’arte a prete “esiliato” dalla Chiesa, fino a diventare uno dei maestri più influenti e scomodi del dopoguerra italiano. Un monologo poetico incentrato sulla parola, sulla conoscenza come strumento di riscatto sociale e sul motto “I care”, “mi importa, mi sta a cuore”.

Sabato 24 ottobre, alle ore 11, invece, appuntamento alla Mediateca Comunale Casa di Giufà per un momento di riflessione sul ruolo delle biblioteche nella società contemporanea. “La casa di tutti. La Biblioteca ritrovata”, questo il tema dell’incontro.

«Un appuntamento che vuole riflettere non solo su spazi di lettura e cultura in senso stretto, ma luoghi per fare comunità in un’era in cui il digitale tende a isolare l’uomo dal contatto reale con la società», dice Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno.

Ospiti d’eccezione saranno l’esperta Antonella Agnoli, tra i nomi di spicco nel panorama nazionale in tema di biblioteche e comunità, e lo scrittore e illustratore Fuad Aziz, autore del murale dipinto all’ingresso della biblioteca ennese nell’ambito del Festival del Libro e della Lettura di Enna.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 17.30, sempre alla Mediateca Casa di Giufà, Fuad Aziz terrà un laboratorio artistico sul tema “Dipingo la pace”, rivolto ai bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni.

Due presenze d’eccezione, quelle di Antonella Agnoli e Fuad Aziz, quest’ultimo presenza abituale della Festa del Libro.

Antonella Agnoli, già assessore alla Cultura, creatività e valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Lecce, è stata membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Mibact, componente del Cda dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e presidente della Fondazione Federiciana di Fano. È stata inoltre membro del Comitato scientifico a supporto della ricerca Padiglione italiano – Arcipelago Italia, Biennale di Architettura di Venezia 2018. Collabora con vari studi di architettura per progetti di rigenerazione urbana, di ripensamento di luoghi culturali e di nuove biblioteche. Ha lavorato alla progettazione e realizzazione di biblioteche in varie città italiane. A questa attività sul campo ha affiancato attività di formazione e di scrittura, con la pubblicazione di numerosi libri.

Fuad Aziz, da anni animatore della Festa del Libro fin dalle prime edizioni, è nato in una città antichissima nel cuore del Kurdistan. Appassionato fin da piccolo di arte, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Baghdad prima di venire in Italia, dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e poi quella di Firenze, dove ha conseguito la laurea. Pittore e scultore, da alcuni anni lavora anche come autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia sia all’estero e ha pubblicato numerosi libri presso diverse case editrici italiane.

«Accogliamo con particolare gioia questi eventi che qualificano la proposta culturale della nostra città rivolta, in particolare, ai più giovani. Il murales realizzato dall’artista Fuad Aziz, che presto inaugureremo presso la Casa di Giufà, ha i colori vivaci della vita e le sfumature dolci di una poesia. Che possa essere di buon augurio per la nostra amata Enna», conclude l’assessore comunale alla Pubblica istruzione e alle Biblioteche, Marinella Adamo.